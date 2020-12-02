غدا.. الفيلم الياباني "تحت السماء المفتوحة" يفتتح عروض المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في الثالثة والربع من مساء غدا الخميس، الفيلم الياباني "تحت السماء المفتوحة" إخراج نيشيكاوا ميوا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي يفتتح عروض المسابقة الدولية للدورة 42، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تدور أحداثه حول "مياكامي" الذي يخرج من السجن بعد أن قضى به معظم عمره، بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم، إلا أنه يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه إلا أن المجتمع لا يتقبله.

وتفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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