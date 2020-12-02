أحمد جمال يستعد لطرح "النهاية"



جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.



وطرح جمال، البرومو الخاص بالفيديو كليب، كما نزلته أيضًا شركة"مزيكا" للإنتاج الغنائي واكتفت بكتابة"قريبًا".