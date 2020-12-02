أحمد جمال يستعد لطرح "النهاية"
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:17 م
نور طلعت
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أعلن المطرب الشاب أحمد جمال، عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان"النهاية" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطرح جمال، البرومو الخاص بالفيديو كليب، كما نزلته أيضًا شركة"مزيكا" للإنتاج الغنائي واكتفت بكتابة"قريبًا".
جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.