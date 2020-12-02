غدا.. مهرجان القاهرة يحتفي بسينما ألكسندر سكوروف بعرض خاص لفيلم "الشمس"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي، في السابعة من مساء غدا الخميس بسينما المخرج الروسي الكبير ألكسندر سكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 42، وذلك عبر عرض خاص بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، لواحد من أبرز أفلامه، والذي يحمل اسم "الشمس"، من إنتاج 2005.

"الشمس" هو الجزء الثالث من رباعية القوة والسلطه الفاسدة للمخرج ألكسندر سوكوروف، التي بدأها عام 1999 بفيلم ( مولوخ – Moloch) عن هتلر، والثانى عام 2011 عن لينين بعنوان (الثور - Taurus)، وختم الرباعية عام 2011 بفيلم (فاوست- Faust).

تبدأ أحداث الفيلم، مع اقتراب اليابان من الهزيمة في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يبدأ الإمبراطور هيروهيتو يومه في مخبأ تحت القصر الإمبراطوري في طوكيو. يقرأ له خادم قائمة بأنشطة اليوم التي تتضمن اجتماع مع وزرائه، وأبحاث البيولوجيا البحرية، ومكاتبة ابنه. يتأمل هيروهيتو تأثير وصول الأمريكيين على مثل هذا الجدول الزمني، ولكن يخبرونه أنه طالما هناك فرد ياباني واحد على قيد الحياة، فلن يصل الأمريكيون إلى الإمبراطور. ويرد هيروهيتو أنه يشعر في بعض الأحيان بأنه هو نفسه سيكون آخر شخص ياباني على قيد الحياة. يذكره الخادم بأنه إله وليس شخصا، ولكن هيروهيتو يشير إلى أن لديه جسدا مثل أي رجل آخر.

المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust- على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.

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