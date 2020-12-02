بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، المؤسس الأساسي لصندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوي الإعاقة، وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق مع الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمي الكراسي المتحركة.

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالا لمشروع "كرسي بالمقاس" الذي سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مباني كلية اداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتي بها أكبر عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة في هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للعمل علي تيسير التنقل داخل المباني الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والاكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية.
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس
بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وجامعة عين شمس

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