وزير المالية: الاقتصاد المصري نجح في تحمل صدمات أزمة"كورونا"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، منوهًا بأن مصر ثاني أفضل معدل نمو على مستوى العالم وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أننا كنا نستهدف خفض عجز الموازنة لـ أقل من 7%، ولكن انخفض معدل النمو جعل مقدار العجز أقل من المستهدف ووصل لـ 7.9%، موضحًا أنه الفائض الأولي كان يستهدف أن يصل لـ 2%، ولكن نظرًا للمصروفات الحتمية في ظل أزمة كورونا، أصبح 1.8%، ومعدل التضخم أصبح أقل من المستهدف.

وتابع وزير المالية، أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل صدمات أزمة كورونا، وبدأ يتعافى ويكمل اتجاه وتوقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية أن معدلات نمو الاقتصاد المصري لن تقل عن 2.8% وقد تصل لـ 4%، مشيرًا إلى أن العملة المصرية متماسكة وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير وبحالة صحية يستطيع أن يستوعب الصدمات.

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