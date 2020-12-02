خميس شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية "مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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خميس شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل

طرح المغني الشعبي خميس شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبى الراحل، أغنية جديدة بعنوان "مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل.

وتقول كلمات الأغنية
مابحبش الاندال..مابحبش الاندال
مابحبش الاندال..ولا اي خاين وعميل..دا انا اللي ابويا قال انا بكره اسرائيل
دا انا اللي ابويا قال أنا بكره إسرائيل..أنا بكره إسرائيل
انا طالع زي ابويا وهقول كلام جميل.. مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل
مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل...وبكره اسرائيل
لا احكيلك ولا تحكيلي..دمنا عمره ما بيهون..معرفة الإسرائيلي عندنا معناها جنون
معرفة الإسرائيلي عندنا معناها جنون.. عندنا معناها جنون
اللي مش عاوز تفهم هحكيلك علي اللي كان.. دول اللي قتلوا ولادنا في بحر البقر زمان
دول اللي قتلوا ولادنا في بحر البقر زمان.. في بحر البقر زمان
دول اللي احتلوا سينا الخونة المجرمين..وعلمناهم الأدب في 73
وعلمناهم الأدب في 73.. في 73
لا بجد ولا تمثيل ولا أي كلام تقاليع..لا تقولي إسرائيل ولا ود ولا تطبيع
لا تقولي إسرائيل ولا ود ولا تطبيع.. ولا ود ولا تطبيع
احتلوا فلسطين خلوا حياتهم مره...مين ينسي ايمان حجو ومين ينسي الدره
مين ينسي ايمان حجو ومين ينسي الدره.. ومين ينسي الدره
المصري عمره ما ينسي اخواته الشهداء..الإسرائيلي خاين ومن الاعداء
الإسرائيلي خاين ومن الاعداء.. خاين ومن الاعداء
أي إسرائيلي اكره لو هو نجم الكون..بس خلاص

من المعروف عن الفنان الراحل شعيان عبد الرحيم، أنه كان دائمًا يقدم أغاني ضد الإسرائيل، ولذا يسير نجله على خطاه ويطرح أغاني ضد الشعب الإسرائيلي.

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