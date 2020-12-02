غدا.. مهرجان القاهرة يعرض "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف الفائز بالدب الذهبي في برلين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الخميس بمسرح WE، فيلم "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف، وذلك في القسم الرسمي خارج المسابقة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، من إنتاج ألمانيا، وجمهورية التشيك، وإيران، وتدور أحداثه حول أربع قصص شبه متصلة، نتابع خلالها شخصيات مختلفة على الأصعدة كافة، لكنها جميعها ترتبط بأمر واحد هو عقوبة الإعدام، وما تمثله بالنسبة لهذه الشخصيات في ظل نظام يقيد الحريات.

عكس أفلام أخرى تطرح قضيتها على المشاهد وتتركه يتفاعل معها دون أن يخرج برأي قاطع من الفيلم، يتضح منذ القصة الثانية موقف المخرج الرافض لعقوبة الإعدام، طارحًا أسئلة عدة، منها: كيف يحيا من ينفذ عقوبة الإعدام؟ وكيف سيشعر لو قابل أهل أحد من نفذ فيهم العقوبة؟ جميعها أسئلة من النادر أن نشاهدها سينمائيًا، ويقدمها رسول آف في فيلمه بشكل مكثف يترك أثره في كل مرة بعد نهاية كل قصة.

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