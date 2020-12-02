تعرف علي أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية بدءًا من غد الخميس الموافق ٣ ديسمبر والي يوم السبت الموافق 5 ديسمبر.



وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.



وترصد"الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:



غدًا الخميس:



السواحل الشمالية أمطار خفيفة علي المناطق من (الاسكندرية-السلوم-مطروح).



- يوم الجمعة 4 المقبل:



السواحل الشمالية أمطار خفيفة علي المناطق من (الاسكندرية-السلوم-مطروح).



- يوم السبت المقبل:



السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )







وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.



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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (السلوم-الاسكندرية-مطروح) كما تكون الرياح معتدلة علي كافة المحافظات.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقيه أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.