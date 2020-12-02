الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:01 م
أنس عبد الغني
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تبحث لجنة التخطيط بالنادى عن محاولة ترضية اللاعب المالي أليو ديانج ماديا وذلك بعد رفض العروض التى حصل عليها، لتجنب الصدام معه وينتظر أن تناقش اللجنة ملف ترضية اللاعب فى جلسة خاصة.
ويعد ديانج من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، ويقدم مستوى مبهر مع الفريق منذ ارتداءه القميص الأحمر.
وبحسب التقارير الواردة من داخل التتش فإن أليو ديانج تلقى عرضًا من إحدى شركات التسويق الأوروبية من أجل انتقاله لإحدى الدوريات الأوروبية خلال الفترة القادمة.
وعرضت شركة التسويق على النادي الأهلي 4 مليون دولار نظير الاستغناء عن اللاعب، خاصة أن هناك نادي أوكراني يتابع ديانج منذ فترة ولديهم إعجاب شديد بمستواه الفني.
رفضت إدارة النادي الأهلي العرض الذى تلقاه المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق من الدوري الأوكراني بقيمة 4 ملايين دولار، وتمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى باستمرار اللاعب لحاجة الفريق الى جهودة فى الموسم الجديد.