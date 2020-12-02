الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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تبحث لجنة التخطيط بالنادى عن محاولة ترضية اللاعب المالي أليو ديانج ماديا وذلك بعد رفض العروض التى حصل عليها، لتجنب الصدام معه وينتظر أن تناقش اللجنة ملف ترضية اللاعب فى جلسة خاصة.

ويعد ديانج من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، ويقدم مستوى مبهر مع الفريق منذ ارتداءه القميص الأحمر.

وبحسب التقارير الواردة من داخل التتش فإن أليو ديانج تلقى عرضًا من إحدى شركات التسويق الأوروبية من أجل انتقاله لإحدى الدوريات الأوروبية خلال الفترة القادمة.

وعرضت شركة التسويق على النادي الأهلي 4 مليون دولار نظير الاستغناء عن اللاعب، خاصة أن هناك نادي أوكراني يتابع ديانج منذ فترة ولديهم إعجاب شديد بمستواه الفني.

رفضت إدارة النادي الأهلي العرض الذى تلقاه المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق من الدوري الأوكراني بقيمة 4 ملايين دولار، وتمسك بيتسو موسيمانى المدير الفنى باستمرار اللاعب لحاجة الفريق الى جهودة فى الموسم الجديد.

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