استعلام الان عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2020 | أهم 4 شروط صرف تكافل وكرامة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:19 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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استعلام الان عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2020 | أهم 4 شروط صرف تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، وضحت لنا وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الخاص بها أن يمكن لأي مواطن أن يقوم بلاستعلام عن برنامج التكافل والكرامة من خلال الرقم القومي، كما يمكن ايضا للحكومة المصرية أن تتلقى كافة الشكاوى التى يضعها المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم، التى يبلغ عددهم أكثر من 14 مليون مواطن داخل جمهورية مصر العربية ويرجع ذلك للمساعدة جميع المواطنين.

رابط الاستعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
من خلال موقعنا سوف نوفر لكم كافة الإجراءات اللازمة للاستعلام عن جميع الخدمات التي تخص معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي، ولكن مع اتباع بعض الخطوات وهي تكون كالاتي:-

- لابد من التسجيل الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
- ويتم هذا من خلال هذا الرابط وهو:- tk.moss.gov.eg
- ثم تقوم عزيزي المواطن بكتابة الرقم القومي الموجود في بطاقتك الشخصية.
- وأيضًا تسجيل جميع البيانات الخاصة بك.
- انقر على زر الإستعلام حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.
- سوف تجد امامك صفحة ثانية لديه كافة البيانات الخاصة بالاستعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
يوجد بعض الشروط التي من خلالها نتعرف على معاش تكافل وكرامة وهي تكون كالاتي:-

- يفضل أن يكون عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة يزيد عن 35 عاما، ولا يقل عن ذلك.
- يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص به يقل عن 400 جنية إذا كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- ولكن ليس لديه أي سجل تجاري أو تامينات اجتماعية.
- أن يكون مقيم داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على المعاش.

استعلام الان عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2020 | أهم 4 شروط صرف تكافل وكرامة

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(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

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