عروض "بيت الفنون" تضئ البالون والسيرك القومي بالعجوزة ومايو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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صرح المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أن فرق البيت تعمل جميعها بكل طاقتها على قاعتى محمود رضا وصلاح جاهين بمسرح البالون، بجانب مقر السيرك القومى بالعجوزة وقريبا فى مقره بمدينة ١٥ مايو .

وأوضح المخرج عادل عبده أن السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، يقدم برنامج بمقره بالعجوزة يضم أكثر من ١٣ فقرة فنية من أقوى وأخطر فنون السيرك يوميا ٨م عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب أن سيرك مدينة ١٥ مايو يستعد حاليا لتقديم برنامجه قريبا أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) من كل أسبوع .

وأضاف رئيس بيت الفنون، أن مسرح البالون يعرض حاليا يوميا عدا يوم الثلاثاء، فى التاسعة مساء مسرحية فنان الشعب "سيد درويش" بقاعة محمود رضا، وفى السابعة والنصف مساء يعرض مسرحية "لحظة حب" بقاعة صلاح جاهين، والعرضان يشهدان إقبالا جماهيريا كبيرا .

وأشار عبده إلى أن مسرح البالون سيشهد حفلات لأعرق الفرق الفنية بالبيت، وهما "الفرقة القومية للفنون الشعبية" برئاسة المخرج هانى النابلسى، اعتبارا من ٩ ديسمبر ولمدة ١٥ يوم، يليها فرقة "رضـــــــا" برئاسة الدكتور محمود صلاح، اعتبارا من ٢٠ ديسمبر ولمدة ١٥ يوم، حيث تقدم الفرقتان باقة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية  .

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