



فرصة عمل | شروط التقديم علي وظائف محافظة الجيزة 2020





التقديم علي وظائف محافظة الجيزة 2020 | تزايدت حركة مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل الشباب الباحثين عن فرص العمل التي طرحتها محافظة الجيزة من اجل تعيين مجموعه من شباب المحافظة وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ،الجدير بالذكر انه سيتم عمل مقابلات مع الشباب المتقدم وذلك من خلال المقر المتواجد في 300 ميدان الجيرة ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 من شهر نوفمبر 2020 المقبل علي ان يكون العمل من خلال شركات خاصة .





التقديم علي وظائف محافظة الجيزة 2020

تطلب الوظائف المتاحة ان يتم توفير شباب يعملون في وظيفة أخصاءي مبيعات وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط المطلوبة عليهم حيث يتم التعرف علي ذلك من خلال الأوراق الرسمية التي يتم تقديمها والاختبارات التي يتم اجرائها لهم قبل تسلم الوظيفة ،الجدير بالذكر ان الراتب التي تم تحديده لهذه الوظيفة يتراوح ما بين اربعه الي خمسه ألاف جنيه مصري وذلك مقابل العمل لمدة ثماني أو عشر ساعات علي شرط ان يكون المتقدم لا يتخطى عمره الثلاثون عاما وان يكون لديه خبره لمدة عام علي الأقل .





الوظائف المتاحة للشباب في محافظة الجيزة

مطلوب شباب يتم تعينهم علي درجة عمال نظافة علي ان لا يشترط نوع المؤهل وذلك بمقابل 2250 ج للعمل لمدة ثمان ساعات ولكن بشرط لا يتخطى العمر 30 عام مطلوب سائقين يمتلكون رخص قيادة وذلك للعمل لمدة ثماني ساعات بمرتب 3300 جنيه وذلك بشرط ان لا يتخطى عمر الشاب عن ثلاثون عام مطلوب ذكور وإناث يتم تعينهم كعمال أنتاح وذلك بمراتب يتراوح ما بين 2250 الي 3000 ألاف جنيه لمدة 10 ساعات.



