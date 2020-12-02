الإسماعيلي يطلب ضم حارس الزمالك

طلب مسؤولو الزمالك التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ومنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية داخل مصر.





كشف مصدر مطلع داخل النادي الاسماعيلي عن رغبة مسؤولي الأخير في للحصول على خدمات محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.





من جانبه أبلغ محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولي الأخير بالسماح له بالرحيل للحصول على فرصة المشاركة في الدوري المصري.





ويملك الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مركز حراسة المرمى 3 حراس وهم محمد أبو جبل، ومحمود جنش، ومحمد محمد صبحي.



