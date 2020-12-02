مُتاح رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:13 م
بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
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مُتاح رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 ، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها عن خدمة إلكترونية جديدة وهي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 وذلك لتوفير الوقت للمرجعين دون الحاجة لزيارة المقرات وللحفاظ على صحة المواطنين العامة وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، نستعرض معكم أعزائنا رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 .

بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة حيث توفر لهم عدد من المميزات من أهمها توفير الدعم المادي لهم والحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية ، ومن الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقة المصابين بالشلل الدماغي و الجذام ، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس ومتلازمة الداون، والمصابين بفقد السمع التام ، وضمور العضلات والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي .

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح باب المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2020-2021 ، كما يحق للمعاقين الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم،و الجمع بين راتبه من العمل والمعاش المستحق، وأحقية الحصول على نسبة 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
الآن بإمكان المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 الاستعلام عن البطاقة بعدد من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي :

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
- الضغط على الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق .
- كتابة الرقم القومي ، وكتابة الاسم كاملًا .
- لتظهر لكم نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة .

مُتاح رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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