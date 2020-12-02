المرصد السوري يعلن عودة 900 مرتزق من قره باخ

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن المرصد السوري، عودة أكثر من 900 مرتزق موالين لتركيا إلى بلادهم، بعد توقف القتال في ناغورنو قره باخ بين أرمينيا وأذربيجان.

 

وفي 9 نوفمبر، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة روسية ، وبموجب الاتفاق، تستعيد أذربيجان 3 مناطق سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ التسعينات.

 

وقد أرسلت السلطات التركية، مئات المقاتلين السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذرية رغم نفي أنقرة.

 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 293 شخصًا من أصل 2580 مرتزقاً أرسلوا لدعم باكو في القتال.

أخبار تهمك

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 24 دقيقة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 10 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

كشف حساب أحمد الشيخ مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ 37 دقيقة

المقاصة يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

روبرتسون يكشف مفاجأة بشأن علاقة صلاح وماني

منذ نصف ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يرفض العودة إلى ألمانيا بعد اقتراب تعافيه من الإصابة

منذ ساعة و نصف

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ أقل من ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

10:22 ص

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

02:30 م

روبرتسون يكشف مفاجأة بشأن علاقة صلاح وماني

02:57 م

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم