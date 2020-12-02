"التجاري الدولي" يقود البورصة للتراجع 0.16% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:54 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم  الثلاثاء الأربعاء ، وتراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضعوط مبيعات الأجانب علي سهم التجار الدولي والذي هبط بنسبة 0.33% عند سعر 62 جنيه.

وربح رأس المال السوقي حوالي 900 مليون جنيه ليغلق عند 641.7 مليار جنيه .


ونصح خبراء أسواق المال  بالابتعاد عن الأسهم التي شهدت طفرات في الصعود في الفترة الماضية، لأنها قد تشهد تصحيحاً عنيفاً.

 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عتد مستوي11022.3 نقطة   ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% مغلقاُ عند 2081.7 نقطة ،  وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%  ليغلق عند مستوي 30303 نقطة .

وسجلت البورصة اليوم تداولات قيمتها 1.8 مليار جنيه وأحجام تداول وصلت الي 597.8 مليون ورقة منفذة علي عدد 52 ألف صفقة ، حيث تم التداول علي 183 سهم ارتفع منهم 79 سهم وانخفض 77 سهم واستقر 27 سهم.

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