"التجاري الدولي" يقود البورصة للتراجع 0.16% بختام جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الأربعاء ، وتراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضعوط مبيعات الأجانب علي سهم التجار الدولي والذي هبط بنسبة 0.33% عند سعر 62 جنيه.





وربح رأس المال السوقي حوالي 900 مليون جنيه ليغلق عند 641.7 مليار جنيه .









ونصح خبراء أسواق المال بالابتعاد عن الأسهم التي شهدت طفرات في الصعود في الفترة الماضية، لأنها قد تشهد تصحيحاً عنيفاً.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عتد مستوي11022.3 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% مغلقاُ عند 2081.7 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوي 30303 نقطة .



