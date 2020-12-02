كشف حساب أحمد الشيخ مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:02 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علاء خليف
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حسم النادي الأهلي مصير أحمد الشيخ لاعب الفريق بشكل رسمي، حيث تقرر إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضي ورحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر في الموسم المقبل 2020 – 2021.


أحمد الشيخ واجه سوء توفيق كبير مع النادي الأهلي حيث انضم لصفوف القلعة الحمراء عام 2015، ولم يشارك مع الفريق بشكل منتظم مما دفعه للرحيل على سبيل الإعارة لنادي المقاصة وتألق معه بشكل لافت للأنظار مما دفع مسئولي الأهلي لاستعادة جهوده مجدداً ولكن تم اعارته لنادي الاتفاق السعودي.


بعد انتهاء رحلته في السعودية عاد للأهلي مرة أخري عام 2018 ولكنه عاني من قلة المشاركة مع الفريق الأحمر قبل إعلان إدارة النادي إنهاء التعاقد معه ورحيله بشكل نهائي عن صفوف الفريق الصيف الحالي.


لعب "الشيخ" 62 مباراة خلال مشواره مع الأهلي في مختلف البطولات (41 بالدوري الممتاز – 7 بكأس مصر – 11 بالبطولات الإفريقية – 3 بالبطولة العربية)، سجل اللاعب 14 هدفًا، وصنع 4 أهداف وحصل على 3 انذارات.


توج مع الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز "4 مرات"، وفاز بكأس السوبر المحلي، وتوج مؤخراً مع المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعد فوز المارد الأحمر 2-1.

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