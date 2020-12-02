ا"لبحوث الإسلامية" يواصل اختبارات الابتعاث العام

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 20202021، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية.



