ا"لبحوث الإسلامية" يواصل اختبارات الابتعاث العام
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:02 م
محمود الجلاد
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واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 20202021، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية.
وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد لجان الاختبارات اليوم، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، حيث تجري الاختبارات اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.