المقاصة يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة ونائب رئيس النادي، أن موقف ناديه بشأن التعاقد مع صالح جمعة لم يحسم بعد.


وقال سليم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقرالمذاع على راديو مصر: "تم الاتفاق على رعاية النادي وفقا للقوانين واللوائح، وفازت شركة برايفت للاستثمار الرياضي بحقوق الرعاية الخاصة بالنادي".


وأضاف: "هناك لجنة كرة برئاسة أحمد عبدالخالق ووليد هويدي وسيد متولي، وهناك مدير تعاقدات داخل النادي، وسيتم الاتفاق مع إيهاب جلال على كافة الأمور".


وواصل: "لا أستطيع الحديث عن موقف صالح جمعة من الانتقال لنادي مصر المقاصة، هناك مختصين في تلك الأمور".


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