إقالة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
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أصدر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بياناً رسمياً أعلن من خلاله الانفصال عن مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش، قبل مرور 3 أسابيع على خسارتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.


وخسرت كولومبيا 0-3 على أرضها أمام أوروغواي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) ثم تعثرت 6-1 في ضيافة الإكوادور بعدها بأربعة أيام في أثقل هزيمة للفريق بالتصفيات منذ 1977.


وبعد الخسارتين، باتت كولومبيا تحتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة منتخبات، بينما تتأهل أول أربعة منتخبات بشكل تلقائي إلى كأس العالم.


وقال الاتحاد الكولومبي في بيان: "اتفق الاتحاد الكولومبي لكرة القدم والمدرب كارلوس كيروش على أن المدرب لن يستمر في قيادة المنتخب الوطني الكولومبي".


وتولى كيروش (67 عاماً)، مدرب ريال مدريد السابق، قيادة كولومبيا في فبراير (شباط) 2019.


وستلعب كولومبيا في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام البرازيل وباراغواي في مارس (آذار) 2021.

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