روبرتسون يكشف مفاجأة بشأن علاقة صلاح وماني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف أندي روبرتسون لاعب فريق ليفربول، عن مفاجأة بشأن العلاقة بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني زملائه في النادي الأحمر. 


وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: "العلاقة بين صلاح وماني جيدة للغاية خارج الملعب، وفي المباريات يقدمان عملا رأئعا للفريق مع بعضهما".


وأضاف: "يجب على المهاجم أن يكون أناني من أجل تسجيل الأهداف، ولدينا رباعي أمامي يؤثر دائما مع الفريق في جميع المباريات".


يذكر أن الريدز قد حقق الفوز بالأمس على حساب أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة هدف نظيف على ملعب أنفيلد.

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