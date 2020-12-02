المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة روض الفرج

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الرابعة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة، بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل على السعيد، وعضوية المستشار جمال عبد العزيز أبوزيد والمستشار مصطفی سامي عبد الجواد الرئيسان محكمة استئناف القاهرة، وامين سر محمد عطية.
وكشف قرار الاحالة في القضية المقيدة برقم 5375 لسنة ۲۰۱۹ جنايات قسم روض الفرج، قيام المتهم " اسلام على بخيت" بهتك عرض المجني عليها الطفلة "م. ب "والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير قوة أو تهديد بان حسر عنها ملابسها ولباسها الداخلي كاشفا عورتها، وتحسس عوراتها حتى أشبع رغباته منتهكا براءتها.
وقالت والدة المجني عليها " نجلاء. ف" انها اعتادت على اصطحاب أبنائها ومن ضمنهم المجني عليها الى معهد الرحمة لتلقي دروس تحفيظ القرآن الكريم ويوم الواقعة وعقب انتهاء نجلته من درسها تركتها تلهو بأرجاء المعهد حتى يفرغ باقي اشقائها وعقب عودتهم لمسكنهم افهمتها المجني عليها أن المتهم استغل لهوها وهتك عرضها.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها، وثبت من صورة قيد ميلاد المجني عليها قاصر، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت احالة للمحاكمة.

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