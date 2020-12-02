عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على بديل خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم السابق، خلال الفترة المقبلة.

واتخذ مجلس النادي الأهلي، قرار بتعيين الدكتور أسامه مصطفى طبيب فريق الشباب، ليتم تصعيده لجهاز بيتسو موسيماني مع بداية الموسم الجديد.

وكان خالد محمود طبيب الفريق، تقدم باستقالته من منصبه عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

وجاءت استقالة محمود بعدما أتم اتفاقه على الانضمام إلى جهاز أهلي جدة السعودي، بالفترة المقبلة مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

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