السيناريت أيمن سلامة يوجه رسالة لـ أشرف زكي من خلال "الفجر الفني"

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حضر السيناريست ايمن سلامة، حفل تكريم الدكتور أشرف زكي بالمركز الثقافي الروسي بحي الدقي، وقال في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني":" أنا بفكر مع نفسي كدا الراجل دا لما بيحصل له مشكلة مين بيحلها له، بالرغم ان طول وقته ومعانا".



وحرص "سلامة" على توجيه لـ الدكتور أشرف زكي، رسالة قائلاَ:" ربنا يعطيك الصحة والقوة، وتستمر دائما في العطاء، انت راجل ربنا خلقك للعطاء".



وتابع "سلامة" حديثة قائلاُ:" لما حد من الممثلين أو المؤلفين زينا لما بيحصل له مشكلة أول واحد يجي في بالة أو انه يتصل عليه هو دكتور أشرف زكي".



في سياق منفصل، يستعد السيناريست أيمن سلامة لـ كتابة مسلسله الجديد "بنت السلطان" الذي تقوم ببطولته الفنانة روجنيا، والذي يعد أولى بطولتها المطلقة في تاريخ الدراما.





من ناحية أخري، اقيمت في المركز الثقافي الروسي، مساء امس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.



حيث حضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور، رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.



يذكر أن أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل "خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم.



و شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

