تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام دينامو كييف

يستضيف ملعب اليانز مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس ودينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وتقام مباراة يوفنتوس ودينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.









تشكيل يوفنتوس المتوقع:-





حراسة المرمي: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، دانيلو.

خط الوسط: آرون رامسي، ويستون ماكيني، رودريجو بنتانكور، فيديريكو بيرنارديسكي.

في الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.