الظهور الأول لريم العدل بعد شفائها من كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

ظهرت مصممة الأزياء ريم العدل، مساء أمس في العرض الخاص لفيلم 'بين الجنة والارض' في سينما زاوية بوسط البلد وسط حضوراً مكثفاً من الفنانين والإعلاميين، وأيضاً بحضور مخرجة الفيلم نجوى نجار التي تتواجد في مصر حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد عرض الفيلم أقيمت ندوة نقاشية أدارها الناقد طارق الشناوي، كما ينطلق الفيلم في زاوية ابتداءً من اليوم على مدار أسبوعين جميع حفلات اليوم.

وأشاد الحضور بالقيمة الفنية للفيلم وقدرته على الجمع بين العمق والبساطة في التعامل مع فيلم عن فلسطين، وكان من أبرز الحضور الممثلون أحمد مجدي، ركين سعد، فاطمة الناصر، علاء عرفة، ومدير التصوير أحمد المرسي، مصممة الأزياء ريم العدل، المطرب أبو، والموسيقار تامر كروان مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم.

وفاز الفيلم خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.

بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

أخبار تهمك

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يرفض العودة إلى ألمانيا بعد اقتراب تعافيه من الإصابة

منذ ساعة

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة صحية للمدير الإداري بالأهلي ونقله إلى المستشفى

منذ 36 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

02:30 م

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

02:03 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم