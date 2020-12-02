الظهور الأول لريم العدل بعد شفائها من كورونا

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ظهرت مصممة الأزياء ريم العدل، مساء أمس في العرض الخاص لفيلم 'بين الجنة والارض' في سينما زاوية بوسط البلد وسط حضوراً مكثفاً من الفنانين والإعلاميين، وأيضاً بحضور مخرجة الفيلم نجوى نجار التي تتواجد في مصر حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد عرض الفيلم أقيمت ندوة نقاشية أدارها الناقد طارق الشناوي، كما ينطلق الفيلم في زاوية ابتداءً من اليوم على مدار أسبوعين جميع حفلات اليوم.



وأشاد الحضور بالقيمة الفنية للفيلم وقدرته على الجمع بين العمق والبساطة في التعامل مع فيلم عن فلسطين، وكان من أبرز الحضور الممثلون أحمد مجدي، ركين سعد، فاطمة الناصر، علاء عرفة، ومدير التصوير أحمد المرسي، مصممة الأزياء ريم العدل، المطرب أبو، والموسيقار تامر كروان مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم.



وفاز الفيلم خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.



بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.



الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



