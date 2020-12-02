وفاة محمد أبرهون المدافع المغربي بعد صراع مع المرض

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:19 م
وفاة محمد أبرهون
وفاة محمد أبرهون
مصطفى صابر
Advertisements
توفى محمد أبرهون المدافع الدولي المغربي، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.


وكان يعانى محمد أبرهون من مرض السرطان الذي ألم به قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.


ونعى العديد من الأندية المغربية على رأسهم ناديا نادي شباب المحمدية والرجاء المغربي وفاة محمد أبرهون، وتقدما بتعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.


حدير بالذكر أن احترف محمد أبرهون في أوروبا في السنوات الأخيرة، مع أندية موريرينسي البرتغالي، وتشايكور البرتغالي، الأخير الذي انتهى عقده معه الموسم الماضي.

أخبار تهمك

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 17 ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض العودة إلى ألمانيا بعد اقتراب تعافيه من الإصابة

منذ ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة صحية للمدير الإداري بالأهلي ونقله إلى المستشفى

منذ 36 دقيقة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

02:30 م

الأهلي يتلقى خبرا ًساراً من الكاف بشأن الشحات قبل السوبر الإفريقي

02:03 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم