صحة المنيا: إعدام 1589 كيلو أغذية غير صالحة وضبط منشأة بدون ترخيص

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الادارة العامة للطب الوقائي "ادارة مراقبة الاغذية" قامت بالمرور على 549 منشأة غذائية خلال شهر اكتوبر الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط منشأة غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام 1589 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 802 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير272 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
صحة المنيا: إعدام 1589 كيلو أغذية غير صالحة وضبط منشأة بدون ترخيص
صحة المنيا: إعدام 1589 كيلو أغذية غير صالحة وضبط منشأة بدون ترخيص

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