فرنسا: استئناف محاكمة المتهمين بهجمات 2015 الإرهابية

أعلنت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، اليوم الأربعاء، استئناف محاكمة المتهمين بالهجمات الإرهابية في 2015 بعد تعليقها منذ شهر بسبب الأزمة الصحية، بحضور المتهم الرئيسي علي رضا بولات، الذي أُعلن أنه "قادر" على المشاركة في الجلسة رغم احتجاجه.

ويذكر أن المتهم الذي أصيب في أواخر أكتوبر بفيروس كورونا، جلس خلف لوح زجاجي إلى جانب المتهمين الآخرين في قاعة ممتلئة بالمشاركين.

وأكد رئيس محكمة الجنايات الخاصة في باريس ريجي دو جورنا، أن المتهم قادر على المستوى الطبي والصحي" على المشاركة بالجلسة.

ومن جانبه احتج المتهم الذي يرتدي بنطالا رياضياً وسترة سوداء ووضع كمامة، قائلا: "أرسلوني إلى المستشفى، هذا كل ما أطلبه".

وكان أحد محاميي الطرف المدني ميهانا موهو، قال إن "كل الفحوص السريرية والحيوية طبيعية"، موضحا أنه "يرفض تناول عقار مضاد للغثيان هو بيرمبيران، نحن أمام تمثيلية منذ البداية".