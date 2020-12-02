إزالة 17 حالة تعد بقرية اسمو العروس بمركز دير مواس بالمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة الى تكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ومدينة ديرمواس، انه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، اسمو العروس التابعة لمجلس قروى بنى حرام، أسفرت عن ازالة 17 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بمساحة 18 قيراط.