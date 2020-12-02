



ننشر رابط تقديم وظائف حرس الحدود بالسعودية عبر بوابة أبشر والشروط والأرواق المطلوبة





وظائف حرس الحدود بالسعودية تتصدر محركات البحث لليوم الثاني على التوالي بعد فتح باب التسجيل بالوظائف الشاغرة لمدة ثلاثة أيام تبدأ في يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر وتنتهي غدًا الخميس 3 ديسمبر، من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود بالسعودية، وفقا عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ولهذا نقدم لكم الرابط الرسمي المباشر للتقديم في وظائف حرس الحدود وشروط التقديم وخطوات التسجيل في سطور الموضوع التالي ونتمنى للجميع القبول والتوفيق.





شروط وظائف حرس الحدود بالسعودية

فتحت أمس الثلاثاء المديرية العامة لحرس الحدود باب التسجيل في الوظائف الجديدة المتاحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها لتجنب الزحام ونقل فيروس كورونا، وحدد عدد من الشروط لمن يجد نفسه لائقا للتقدم للوظيفة والتي جاءت على هذا النحو:





- أن يكون المتقدم ذكرًا وسعودي الجنسية ولأبوين سعوديين ومقيم بالمملكة.

- أن يكون محمود السمعة وحسن السلوك.

- حاصلا على المؤهلات العالية أو ما بعادلها .

- أيضا لا يكون مطلوبا على ذمة قضايا.

- أن يكون لائق بدنيًا.





رابط التقديم لوظائف حرس الحدود

وأعلنت المديرية أن التقديم سيكون إلكتروني عبر بوابة أبشر للتوظيف البوابة المعنية بشئون السعودين وذلك عبر الخطوات التالية:





- الدخول رابط وظائف حرس الحدود السعوديين بالضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- ثم قراءة الشروط والتعليمات جيدًا.

- وبعدها انتقل إلى صفحة تسجيل طلب جديد.

- ثم املئ الحقول بتسلسلها فيما يخص معلوماتك الشخصية.





الأوراق المطلوب تسليها

وفي حال قبولك في الوظيفة وإرسال رسالة تفيد بذلك، يتوجب تقديم أوارق التقديم للمدرية والمتمثلة في:





- صورة الهوية الوطنية للمتقدم ووالداه وجده.

- صورة المؤهل العلمي الأصلي والإضافي.

- تقديم خمس صور شخصية 5*6 جديدة ومكشوفة الرأس.

- أن يكون حجم الأوراق a4 مع تثبتها جيدًا.



