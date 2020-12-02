عاجل .. أسهم "جهينه" تتهاوي في البورصة المصرية

أعادت إدارة البورصة خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء التداولات على سهم جهينة بعدما أوقفته عن التداولات للتأكد من صحة أنباء التحفظ على المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة التحقيقات.

وقالت الشركة في بيانا ردا على استفسارات إدارة البورصة حول التحفظ على المهندس صفوان ثابت، إن الشركة ليس لديها معلومات عن مضمون هذه التحقيقات وليس لديها اي معلومات اخري في هذا الشأن، مؤكدة على أن المهندس سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات لتيسير أعمال الشركة.

ويمتلك صفوان ثابت نحو 3.1 مليون سهم في رأسمال شركة جهنية البالغ نحو 914.4 مليون سهم موزع على 914 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد ، ويتولى رئيس مجلس إدارة تنفيذي في الشركة وفقا لاخر أفصحت عن عضوية مجلس إدارتها في 30 سبتمبر الماضي.

وقالت حنان رمسيس خبيرة، أسواق المال، إنه سهم الشركة بالبورصة تأثر سلبيا بتلك الأحداث الجوهرية وتراجع بنحو 4% بعد أن اعادة البورصة التداولات عليه ليصل إلى سعر 6.50 جنيه.

وتابعت " رمسيس"، " السهم يواصل الهبوط بسبب تداعيات هذا الخبر، ولكن قد يتماسك في حالة حدوث مشتريات قوية عليه من قبل صانع السوق."