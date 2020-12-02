محافظ المنيا يوجه بمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة لمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث وجه بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.


كما وجه المحافظ بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها. 


وأكد المحافظ أن المواعيد الجديدة للمحلات والتي بدا تطبيقها من الأول من ديسمبر، ستساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأصدر محافظ المنيا كتاب دوري لجميع المراكز والمدن، بشان تنفيذ مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق الورش والمحلات في مواعيدها المحددة طبقا للتعليمات.

ونفذت مراكز المحافظة حملات دورية بجميع المدن والمراكز لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة، والخاصة بتطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة للتأكيد على تواجد المواطنين بنسبة 50% فقط ومنع أى تكدسات أو ازدحام وارتداء الكمامات.

أخبار تهمك

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ ساعة و نصف

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم