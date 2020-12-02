محافظ المنيا يوجه بمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة لمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية







يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث وجه بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.







كما وجه المحافظ بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.







وأكد المحافظ أن المواعيد الجديدة للمحلات والتي بدا تطبيقها من الأول من ديسمبر، ستساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.



وأصدر محافظ المنيا كتاب دوري لجميع المراكز والمدن، بشان تنفيذ مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق الورش والمحلات في مواعيدها المحددة طبقا للتعليمات.



ونفذت مراكز المحافظة حملات دورية بجميع المدن والمراكز لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة، والخاصة بتطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة للتأكيد على تواجد المواطنين بنسبة 50% فقط ومنع أى تكدسات أو ازدحام وارتداء الكمامات.

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.