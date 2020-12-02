بركلات الترجيح.. فلامنغو يخرج من كأس ليبرتادوريس

ودع فريق فلامنغو حامل اللقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد ليلة مثيرة في البطولة تضمنت ظهور البطاقة الحمراء أكثر من مرة واستغراق الشوط الثاني 67 دقيقة بين سانتوس وليغا ديبورتيفا.









وأضاف الحكم ست دقائق في نهاية لقاء سانتوس لكن مع قرب النهاية وقعت اشتباكات بين اللاعبين وطُرد ثلاثة لاعبين منهم لاعب واحد من الفريق البرازيلي إلى جانب اثنين من النادي الإكوادوري.









وتسببت الاشتباكات ووقت مراجعة الحالات عبر حكم الفيديو المساعد في تأخير الصفارة النهائية بشكل أكبر.









وعندما أطلق الحكم صفارة نهاية الشوط الذي استغرق 67 دقيقة، ضمن سانتوس التأهل إلى الدور التالي بقاعدة الهدف خارج الأرض رغم أنه خسر 0-1 في هذه الليلة.









وفي مباراة أخرى، تعادل فلامنغو 1-1 في إستاد ماراكانا ضد ريسنغ الأرجنتيني لكنه ودع المسابقة بالخسارة 5-3 في ركلات الترجيح.









وسجل الفريق الأرجنتيني، الذي لم يتوج باللقب منذ 1967، كل ركلاته الخمس لكن وليام أراو، الذي سجل هدف فلامنغو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، أهدر ركلته ليتأهل ريسنج إلى دور الثمانية.









وتعرض رودريغو كايو لاعب فلامنغو للطرد بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الثاني.