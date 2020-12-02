صندوق مصر السيادي: أولوياتنا تعظيم الاستفادة من أصول الدولة (فيديو)

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قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن أولويات الصندوق تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وخلق فرص استثمارية.



وأضاف "سليمان"، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أبرز التحديات التي واجهتنا خلال أزمة كورونا الإغلاق، وقلة فرص الترويج للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الصندوق قام بالتواصل مع الصناديق السيادية المماثلة بقارة إفريقيا، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة.



وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يسعى للتركيز على مبادرات الدولة لجذب فرص استثمارية، ويقوم بالاستثمار في المجال اللوجيستي لمساعدة الدولة في استراتيجيتها العامة.



وتنعقد فعاليات قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.



ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة "كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالإقتصاد المصري ككل.



وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.



كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.

