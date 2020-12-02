تعليم المنيا: فوز الطالبة بسملة بمنصب امين اتحاد طلاب المديرية

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شهد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ومحمد ابو العيون مدير عام الشئون التنفيذية، إنتخابات المكتب التنفيذى لإتحاد طلاب مدارس المحافظة للمرحلة الثانوية والتى عقدت بقاعة مدرسة المنيا الثانوية بنات.



وقد أسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز الطالبة بسملة طهير عبد الفتاح بمنصب امين اتحاد طلاب المديرية

وذلك تحت رعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته الرائد العام لإتحاد الطلاب بالمديرية



وكان وكيل الوزارة قد التقى التقى سمير فضل نائب مدير المسئول عن تنفيذ مشروع " قرية متعلمة " بمحافظة المنيا، وذلك في إطار التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية ضمن اتفاقية منحة التعليم الموقعة في سبتمبر 2014، حيث ينفذ المشروع هيئة انقاذ الطفولة الدولية في مصر بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية " USAID "، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبعض الجهات الحكومية المختصة، وستنفذ انشطة المشروع في محافظة المنيا يداية من مطلع العام 2021،

واوضح الرشيدى أن المشروع يهدف لدعم العملية التعليمية للاطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القري المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات طلبة مدارس المجتمع، بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن من طلاب مدارس المجتمع.



