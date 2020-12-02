توسيع نطاق منصة "شكوتك" لتضم كافة شكاوى المرأة في سرية تامة

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن الاتفاق مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تطوير منصة شكوتك، خلال المرحلة القادمة، حيث أبدت الدكتورة مايا مرسى رغبتها في أن تشمل المنصة كافة الشكاوى الخاصة بالمرأة، وألا تقتصر على قضايا العنف ضد المرأة فقط.



