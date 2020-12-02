توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)

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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، إطلاق المرحلة الأولى من المنح المجانية للالتحاق بالشعب والبرامج الجديدة بكليات الجامعة المختلفة للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية وحفل توزيعها والمقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ.



جاء ذلك في الاحتفالية التي تم إقامتها بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب منسق عام الشعب والبرامج الجديدة، وعمداء الكليات والوكلاء والطلاب وأولياء الأمور.



وقّدم الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه لتلك المنح، كما تقدم بالشكر للنائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ لتبنيه المرحلة الأولى من تلك المنح وعددها 23 منحة لطلاب الجامعة بالكليات المختلفة كبرامج جديدة ولأول مرة مثل برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.



وأكد أنه تم تشكيل لجنة من اللجنة العليا للبرامج وأعضاء مجلس الشيوخ وأطراف مجتمعية لضمان شفافية وموضوعية الاختيار، ليتم اليوم الإعلان عن المرحلة الأولى للمنح خلال الفترة الدراسية، كما سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية التي يتبناها أعضاء مجلس الشيوخ "د.حنان سليمان، وأحمد محيسن، ونادر يوسف نسيم".



وأكد رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن الشروط للحصول على المنح، ومن ضمنها الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء، والعاملين غير القادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضيًا وعلميا من أبناء محافظة بني سويف.



فيما قدم النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدوره الفعال والرائد داخل جامعة بنى وسيف، ما يجعلها من أعرق الجامعات على مستوى الجمهورية نظرا لما تضمه من شعب وبرامج جديدة غير نمطية، مؤكدا أن هناك مبادرة لمساعده الشباب الخريجين بعد التخرج من الجامعة للمساهمة معهم في مشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر ليكون دعمه خلال الدراسة وبعد التخرج لتأهيلهم لسوق العمل.



وفي النهاية قدم الدكتور منصور حسن درع الجامعة للنائب أحمد أبو هشيمة لتعاونه مع الجامعة وتقديمه المنح للطلاب.

