توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، إطلاق المرحلة الأولى من المنح المجانية للالتحاق بالشعب والبرامج الجديدة بكليات الجامعة المختلفة للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية وحفل توزيعها والمقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ.

جاء ذلك في الاحتفالية التي تم إقامتها بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب منسق عام الشعب والبرامج الجديدة، وعمداء الكليات والوكلاء والطلاب وأولياء الأمور.

وقّدم الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه لتلك المنح، كما تقدم بالشكر للنائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ لتبنيه المرحلة الأولى من تلك المنح وعددها 23 منحة لطلاب الجامعة بالكليات المختلفة كبرامج جديدة ولأول مرة مثل برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة من اللجنة العليا للبرامج وأعضاء مجلس الشيوخ وأطراف مجتمعية لضمان شفافية وموضوعية الاختيار، ليتم اليوم الإعلان عن المرحلة الأولى للمنح خلال الفترة الدراسية، كما سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية التي يتبناها أعضاء مجلس الشيوخ "د.حنان سليمان، وأحمد محيسن، ونادر يوسف نسيم".

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن الشروط للحصول على المنح، ومن ضمنها الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء، والعاملين غير القادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضيًا وعلميا من أبناء محافظة بني سويف.

فيما قدم النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدوره الفعال والرائد داخل جامعة بنى وسيف، ما يجعلها من أعرق الجامعات على مستوى الجمهورية نظرا لما تضمه من شعب وبرامج جديدة غير نمطية، مؤكدا أن هناك مبادرة لمساعده الشباب الخريجين بعد التخرج من الجامعة للمساهمة معهم في مشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر ليكون دعمه خلال الدراسة وبعد التخرج لتأهيلهم لسوق العمل.

وفي النهاية قدم الدكتور منصور حسن درع الجامعة للنائب أحمد أبو هشيمة لتعاونه مع الجامعة وتقديمه المنح للطلاب.
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)
توزيع 23 منحة مجانية على طلاب جامعة بني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف كوفيد 19 كورونا صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ يوم

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 16 ساعة

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ أقل من ساعتين

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف خلال تخريج الدفعة الـ17 بكلية الطب: إنشاء جمعية للخريجين (صور)

رئيس جامعة بني سويف: خدمات إلكترونية جديدة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مجانا

بالأسماء.. مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقيات 29 عضو هيئة تدرس

جامعة بني سويف تكرم عميدة علوم الفائزة بعضوية مجلس الشيوخ (صور)

للوقاية من كورونا.. تفعيل "بصمة الوجه" للحضور والإنصراف بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم