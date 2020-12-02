انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى المقاولون العرب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلنت اللجنة المشرفة على إنعقاد الجمعية العمومية لنادى المقاولون العرب برئاسة المستشار محمد امام وبحضورمسئولي وزارة الشباب والرياضة اكتمال النصاب القانونى للجمعية و التصويت على جدول الأعمال.


وقد انطلقت فعاليات الجمعية في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر واستمرت حتي السابعة مساء داخل مقر النادي بالجبل الاخضر بمدينة نصر وذلك بحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب الذي حرص وأعضاء مجلس إدارة النادي علي التواجد والإشراف على عملية التصويت من جانب أعضاء الجمعية العمومية .


وقد بدأت عملية فرز الأصوات في تمام الساعة السابعة مساءً عقب اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وأسفرت عملية فرز الأصوات عن الأتي : حيث بلغ عدد الحضور 1745 عضو وعدد استمارات الإدلاء بالرأي في الصناديق 1745 استمارة وبلغ اجمالي عدد  الأصوات الصحيحة 1672 صوت وعدد الأصوات الباطلة عدد 73 صوت.


وقد وافق على تزكية المهندسة دينا محمد عادل فتحي 1370 صوت وبناء على ذلك تم إعلان فوزها بعضوية مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي عن الدورة 2017/2021. 


جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى المقاولون العرب يتكون من المهندس محمد محسن صلاح رئيساً - المحاسب حسام الدين إمام نائباً - الدكتور أنسى البشوتى أمين الصندوق  وعضوية كلاً من المهندس محمد عادل فتحي - المهندس إمام عفيفى ـ المهندس أحمد العصار - المهندس طارق صقر ـ المهندس أحمد عباس – الاستاذ عبد الرحمن سعيد – المهندس كريم رأفت – المهندسة دينا محمد عادل فتحي .

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