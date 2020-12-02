آخرهم الطفلة شروق.. مواطنون تدخل "السيسي" لعلاجهم

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يوما بعد الآخر، يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة الحكومة بعلاج أحد المواطنين على نفقة الدولة، في إطار اهتمامه بكافة شكاوى المواطنين التي تعرض عليه، وكذلك كافة الاستغاثات التي تقدم له للتدخل وعلاج أي مواطن من الأمراض التي يعاني منها.





وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأبرز المواطنين الذي كفل الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بعلاجهم ورعايتهم:



- في الساعات الأخيرة، كلف الرئيس بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، حيث تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن بمحافنة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها، وبالفعل تم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



- وفي 24 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، وهي سيدة تبلغ من العمر ٣٩ عام وتقطن في محافظة المنوفية وتعاني من مرض "داء الفيل"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.



- منذ أشهر قليلة وخلال تفقده المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، استجاب الرئيس لعلاج احدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق ارقي البروتوكلات العلاجية.



- وفي أغسطس الماضي، وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ويعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد.



- وفي نهاية ٢٠١٩، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج حالة السيدة فريال، التي كانت تعاني ن أمراض السكر والقدم السكري.



وتلك هي أقرب الحالات التي تتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها، ولكن منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو يستجيب بشكل سريع للمواطنين المطالبين والمناشدين لهم بالعلاج، في إطار اهتمامه بصحة المواطن المصرى ومراعاته الدائمة لمشكلات المصريين في كافة المحافظات.

