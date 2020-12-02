مقتل 192 شخصا وخسائر 1.3 مليار دولار جراء الأعاصير في فيتنام

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:15 م
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

شهدت فيتنام، كوارث طبيعية، أودت بحياة 192 شخصا خلال الشهرين الماضيين، فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين.

 

كما تكبدت فيتنام، خسائر اقتصادية بقيمة 30 تريليون دونج (1.3 مليار دولار)، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وووفقًا للسلطات الفيتنامية، تجاوزت حصيلة الشهرين الماضيين خسائر العام الماضي بأكمله، عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصا وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون دونج.

 

ومن جانبه، قال وزير الزراعة والتنمية القروية، نيوين شوان كونج: "شهدنا 9 أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط، من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر. هذه الظواهر الجوية غير الطبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج".

 

وكانت منطقة وسط فيتنام مرت بعام صعب، إذ شلت جائحة فيروس كورونا قطاع السياحة المهم، حتى قبل وقت طويل من هبوب 9 أعاصير، سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضرارا بمنازل مئات الآلاف من السكان.

 

ويذكر أن فيتنام معرضة دوما لعواصف وفيضانات مدمرة نظرا لطول سواحلها.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتصف نوفمبر فيتنام أعاصير فيتنام

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ ساعة و 14 دقيقة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الأعاصير القاتلة تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل شرق أمريكا

تعرف على أسباب انسحاب الولايات المتحدة من الحرب في فيتنام

فيتنام تفرض الحجر الصحي على 950 شخصا عائدين من الصين

الخطوط الجوية الفيتنامية تسجل خسارة 10.8 مليون دولار بسبب كورونا

أسوء كوارث مناخية خلال 10 سنوات

تباين في مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم