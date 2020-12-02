مقتل 192 شخصا وخسائر 1.3 مليار دولار جراء الأعاصير في فيتنام

شهدت فيتنام، كوارث طبيعية، أودت بحياة 192 شخصا خلال الشهرين الماضيين، فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين.

كما تكبدت فيتنام، خسائر اقتصادية بقيمة 30 تريليون دونج (1.3 مليار دولار)، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وووفقًا للسلطات الفيتنامية، تجاوزت حصيلة الشهرين الماضيين خسائر العام الماضي بأكمله، عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصا وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون دونج.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة والتنمية القروية، نيوين شوان كونج: "شهدنا 9 أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط، من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر. هذه الظواهر الجوية غير الطبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج".

وكانت منطقة وسط فيتنام مرت بعام صعب، إذ شلت جائحة فيروس كورونا قطاع السياحة المهم، حتى قبل وقت طويل من هبوب 9 أعاصير، سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضرارا بمنازل مئات الآلاف من السكان.

ويذكر أن فيتنام معرضة دوما لعواصف وفيضانات مدمرة نظرا لطول سواحلها.