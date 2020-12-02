أول تعليق من شركة "جلاكسو سميثكلاين" عن الاستحواذ على شركة أمون

قالت شركة “جلاكسو سميثكلاين، إن ما تم تداوله بعض وسائل الإعلام بخصوص الاستحواذ على شركة “أمون للصناعات الدوائية” التابعة عاري تماما من الصحة.

اضافت الشركة عدم مسؤوليتها عن هذه الأخبار أو مصدرها انطلاقاً من حرصها على الشفافية والمصداقية وصحة الأخبار المتداولة لما فيه أثر على المساهمين والشركة.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 101.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 67.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل نحو 1.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.شركة “جلاكسو سميثكلاين (CA:BIOC)” ما تداوله بعض وسائل الإعلام بخصوص الاستحواذ على شركة “أمون للصناعات الدوائية” التابعة.