موعد مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:06 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع منافسه فرينكفاروزي، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


وستقام المباراة بين برشلونة وفرينكفاروزي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تأهل فريق برشلونة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 4-0.


يذكر أن ليونيل ميسي لن يشارك في تلك المباراة من أجل اراحته للمواجهات المقبلة.

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