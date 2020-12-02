حبس 8 متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار في الجمالية

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أمرت نيابة الجمالية الجزئية اليوم الأربعاء، حبس 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل وكالة خشب بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة القسم، وعثر بداخلها على حفرة (بقطر 20 متر وعمق 5 متر ) والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة