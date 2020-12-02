موسيماني يدرس طلائع الجيش استعدادًا لمواجهة نهائي كأس مصر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دراسة فريق طلائع الجيش وذلك استعدادًا لمواجهته يوم السبت المقبل في نهائي كأس مصر.


وكان الأهلي قد تأهل أمس الثلاثاء لنهائي كأس مصر عقب فوزه على الاتحاد السكندري ٢-١، كما صعد طلائع الجيش لنفس الدور بالفوز على الزمالك ٣-١.


ويبدأ موسيماني في دراسة نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع وذلك لتجهيز لاعبيه قبل مباراة السبت.


الجدير بالذكر أن موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري، على أن يبدأ الفريق الأحمر غدًا الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.

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