محافظ القاهرة: إزالة 516 عقار لإنشاء محور الوفاء والأمل





وأكد المحافظ ان محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.





واضاف المحافظ ان إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية، والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .









وأضاف المحافظ انه سيتم ازالة ٥١٦ عقار بإجمالي ١٤١١ أسرة تم تسكين ٢٦٩ أسرة منهم حتى الآن بمساكن اهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات .

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إزالة تعارضات إقامة محور الوفاء والأمل( الضغط العالي) بمنطقة عزبة الهجانة والتي تمثل خطر على الصحة العامة لاقامتها اسفل خطوط الضغط العالي.