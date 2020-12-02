القوى العاملة: تعيين 589 شاباً واستخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة بالمنيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا  بتعيين 589 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهم 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 2282 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، بالاضافة إلى توفير 200 فرصة عمل.



وأوضح الوزير ، أن المديرية قامت  بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 21 منحة مولود جديد بمبلغ 42 ألف جنيه ، و 4 منح زواج 12 ألف جنيه ، و 8 منح وفاة أحد الأقارب بواقع 16 ألف جنيه ، وصرف 35 ألفاً و 312 جنيها عمليات جراحية وعلاج ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة  105 آلاف و 312 جنيها، فضلاً عن تسجيل  50 عاملاً جديداً على المنظومة،  كما تم استخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المطلوبة، وذلك  من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.


وقال وليد الإمام  مدير المديرية - في تقريره الشهري  للوزير- إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 543 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 32 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 120 محضراً سلامة وصحة مهنية و 22 حالة غلق إداري و 6 ندوات توعية  ، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أماا عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1111 منشأة يعمل بها 2575 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل.


وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ 4 دورات بمركز التدريب المهني على مهن المساحة ، والتفصيل والحياكة ، كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية ، و التفصيل والحياكة .


 وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن إغلاق 84 للمنشآت المخالفة .
 
 

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