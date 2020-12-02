القوى العاملة: تحصيل 250 ألف جنيه مستحقات مصري توفي في حادث مروري بالسعودية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات المهندس "أحمد م.ج.خ"، والذى كان يعمل لدى شركة أنوار موج الخليج للمقاولات، ووافته المنية في حادث مروري وحصول ورثته علي  60 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازي 250 ألف جنيه مصري تقريبا .


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد  كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المهندس المصري المتوفى ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .


وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى أصحاب الأعمال والشركات وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين وإرسالها إلى ذويهم بمصر، قام المكتب بالتواصل مع إدارة شركة أنوار موج الخليج للمقاولات التي يعمل فيها المهندس المتوفي في حادث بتاريخ 7 مارس الماضي ، وتصفية مستحقاته البالغة 60 ألف ريال سعودي.


وأشار إلي أنه بالمتابعة مع إدارة الشركة ، قامت بإيداع  كامل مستحقات المتوفي في مصرف الراجحى بالشيك رقم 18933125 ، وتسليم أصل الشيك لمكتب التمثيل العمالى بالرياض، الذي قام علي الفور بالتواصل مع ورثة المتوفى وابلاغهم بذلك، وتم التنسيق مع القنصلية العامة - الشؤون المالية لتحويل مبلغ الاستحقاق من بنك الراجحي الى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية بالرياض، وإرساله إلى حساب بنك ناصر الاجتماعى بمصر لتسليمه لورثة المتوفى طبقاً لإعلام الوراثة .


 وقام مكتب التمثيل العمالي بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي  نيابة عن وزير القوي العاملة محمد سعفان.
 
 
 
 
 
 
 

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