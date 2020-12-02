فرنسا: العقوبات الأمريكية على الساسة في لبنان لن تساعد في تشكيل الحكومة

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية على الساسة في لبنان لن تساعد في تشكيل الحكومة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، في تصريحات نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان أو أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان".

وكانت الرئاسية الفرنسية، نددت بأي تدخل خارجي في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق في طرابلس، وقالت وزراة الخارجية: "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي".

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد نددت يوم أمس الأحد، بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها"، ووصفت سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.