"بسبب ستارة".. تحقيقات النيابة في سقوط فتاة من الدور 12 في المعصرة

وبالانتقال والفحص تبين اختلال توازن الضحية حال قيامها بتركيب ستارة، مما أدى لسقوطها وفاتها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

صرحت نيابة المعصرة الجزئية بدفن جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من من الطابق الـ12 بمنطقة المعصرة، وتسليم الجثة لذويها.وكشفت تحقيقات النيابة بعد إرسال الكشف الطبي الأولي أنه لايوجود شبهة جنائية في الحادث.كما أستمعت النيابة إلي اقوال أسرة المتوفية حيث أكدوا أن يوم الواقعة قامت الفتاة بتركيب ستارة بشرفة الشقة فاختل توازها وسقطت جثة هامدة ولم يشتبهوا او يتهموا أحد وراء الحادث.البداية عندما تلقي العميد مجدي خلف مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بشارع العشرين دائرة القسم، مفاده سقوط فتاة من الدور الـ12 ومصرعها في الحال.